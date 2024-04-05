Блогер создал «самый маленький в мире игровой монитор»

Блогер Basically Homeless показал на видео, как он утверждает сам, «самый маленький монитор в мире». Использовал он этот монитор вместе с самодельным портативным игровым устройством.

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Tiny Steam Deck, а именно так автор назвал своё устройство, оснащён экраном шириной около 6 мм с разрешением 640×480 пикселей. Блогер собрал гаджет на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi RP2040 и двух половинок контроллеров в стиле Joy-Con от Nintendo.

После сборки устройства ведущий канала Basically Homeless запустил Minecraft и попытался показать изображение с этого крошечного монитора в камеру, но из-за размеров дисплея это не получилось сделать.

Видео доступно на YouTube-канал Basically Homeless. Права на видео принадлежат Basically Homeless.