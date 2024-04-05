Создатели Company of Heroes объявили о сокращениях ради выживания

Relic Entertainment, наиболее известная по сериям Company of Heroes и Homeworld, объявила о вынужденных сокращениях внутри студии.

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Этот трудный шаг, согласно официальному заявлению, должен предоставить Relic «наилучший шанс выживания в индустрии, которая становится всё более нестабильной».

Отдельный пост продюсера студии Робина Смейла раскрыл число пострадавших сотрудников — 41. При этом только в прошлом году Relic Entertainment потеряла 121 сотрудника. В настоящий момент на LinkedIn-странице студии указан штат в 201–500 человек.

Новостью о сокращениях Relic поделилась всего через неделю после того, как стало известно о её продаже Sega «внешнему инвестору». Тогда разработчики пообещали, что смена статуса студии не скажется на поддержке актуальных игр, а релиз обновления 1.6 для Company of Heroes 3 всё ещё запланирован на апрель.