Онлайн Palworld почти не вырос после патча — новый контент не помог

4 апреля студия Pocketpair выпустила первое крупное обновление для Palworld. Патч добавил в игру целую кучу нового контента, но не смог сделать самое главное — вернуть геймеров.

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Судя по статистике Steam и сайту SteamDB, после обновления пиковый онлайн сурвайвала составил чуть больше 106 тысяч игроков. Это всего лишь на 30 тысяч (или 41%) больше, чем было у Palworld в минувшие выходные. Вряд ли такой прирост можно считать успехом.

Palworld вышла в раннем доступе Steam в начале года. На старте сурвайвал быстро набрал популярность и даже занял второе место по максимальному пиковому онлайну в магазине Valve. Тогда в него играло свыше 2,1 миллиона человек одновременно.