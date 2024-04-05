Создатели ремастера Lollipop Chainsaw сделали QTE автоматическими по умолчанию

Dragami Games, как и обещала, начала подробнее рассказывать об опциях в Lollipop Chainsaw RePOP, которые создавались с учётом опыта ветеранов оригинальной Lollipop Chainsaw и новичков.

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1 такая опция — это автоматизация QTE-моментов по умолчанию. Игроки, предпочитающие оригинальную версию, смогут переключать режимы самостоятельно в настройках.

Lollipop Chainsaw RePOP до сих пор не имеет ни точной даты релиза, ни подтверждённого списка платформ, ни одного трейлера. Известно, что разработчики планируют выпустить игру этим летом, а японская озвучка главной героини Джульет в ремастере включает трёх актрис.