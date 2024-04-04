MSI возродила «бюджетную» серию Duke с видеокартой RTX 4060

MSI возвращает бюджетную серию видеокарт Duke силами своей GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X. Ранее позиционировавшаяся между сериями Ventus и Gaming, модель Duke ориентирована на «экономных» покупателей, особенно на китайском рынке. Пока неясно, будет ли это единовременное предложение.

RTX 4060 8G Gaming Duke 3X может похвастаться трехвентиляторным дизайном. При размерах 319 мм карта не самая компактная, к тому же сохраняет двухслотовый дизайн. В эстетическом плане в центре внимания находится черный дизайн с минимальным количеством подсветки, в котором присутствует только подсвечивающийся логотип MSI.

В плане производительности карта придерживается эталонных спецификаций Nvidia с тактовой частотой 2 460 МГц, предлагая незначительный прирост до 2 475 МГц в режиме экстремальной производительности MSI (вряд ли это будет заметно при повседневном использовании). Подсистема памяти осталась без изменений: 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 17 Гбит/с на 128-битной шине.

Возможности подключения включают три выхода DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1a. Благодаря отсутствию серьезного заводского разгона энергопотребление находится в пределах 115 Вт TDP, а для питания требуется всего один 8-контактный разъем PCIe.

Информация о доступности и ценах пока не раскрывается, но первоначальный запуск GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X ориентирован на китайский рынок.