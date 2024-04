Определен самый культовый персонаж в истории видеоигр

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) подвела итоги голосования за звание самого культового видеоигрового персонажа. Из двадцати персонажей в истории игр назвали самого значимого, говорится на сайте организации.

© Газета.Ru

Известно, что в голосовании приняли участие четыре тысячи геймеров со всего мира. Они присудили первое место Ларе Крофт, известной по серии игр Tomb Raider, которая впервые появилась в 1996 году. За ней следует Марио, Агент 47 из Hitman, скоростной еж Соник из Sonic the Hedgehog и тряпичная кукла Сэкбой из LittleBigPlanet.

В топ-20 также вошли Пакман, Линк, Мастер Чиф, Кратос и Шэдоухарт, Артур Морган, Пикачу, Стив (Minecraft), Солид Снейк, Крэш Бандикут, Клауд Страйф, Астарион, Казума Кирю, Элли из The Last of Us и Нейтан Дрейк, каждый из которых оставил неизгладимый след в истории видеоигр.

Также организаторы напомнили, что 11 апреля пройдет двадцатая церемония вручения премий BAFTA Games Awards 2024, в рамках которой Baldur's Gate 3 претендует на победу сразу в десяти номинациях.

