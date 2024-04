Журналисты рассказали о потенциальном анонсе Gears 6 уже этим летом

Слухи о потенциальной новой части серии Gears of War ходят уже долгое время. Теперь известный журналист и инсайдер Джефф Грабб во время подкаста о будущем Xbox заявил, что слышал о возможных «изменениях» в молчании касательно Gears 6. С этим согласился редактор The Verge, который считает информацию правдивой.

© Скриншот

Ранее Джефф Грабб уже затрагивал тему Gears of War. Он рассказывал, что студия The Coalition отменила две игры и полностью переключилась на создание новой части серии. С большой долей вероятности в ней может быть открытый мир. А ещё журналист сообщал о планах Microsoft на перенос Gears of War на PlayStation.

Также представители The Coalition отреагировали на сообщение пользователя о том, как хорошо могла бы выглядеть потенциальная Gears 6 на движке Unreal Engine 5. Это случилось вскоре после официального анонса Marvel 1943: Rise of Hydra, которая разрабатывается на UE5 и многим понравилась благодаря качественной графике.

Последней основной частью Gears of War стала Gears 5. Экшен вышел в 2019 году на PC и Xbox One, заслужив высокие оценки критиков. Движком использовался Unreal Engine 4, поэтому переход на новую версию в следующей игре вполне логичен.