В свежем обновлении Palworld появился первый рейдовый босс

Нашумевшая выживалка Palworld получила свежее обновление под номером 0.2.0.6 Его главной новинкой можно назвать первого рейдового босса. Он появляется с помощью алтарей призыва: захватить босса невозможно, а ещё авторы предусмотрели его усиленную версию.

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Разработчики добавили множество новых предметов. Среди них руководства, лекарства, специальный телепорт, фрукты для улучшения характеристик и другие полезные вещи. А ещё появилось здание, которое позволяет добывать руду прямо на своей базе. Изменения затронули существующих палов, часть из которых теперь вырабатывает дополнительные виды ресурсов.

Не обошлось без улучшений в интерфейсе и исправления ошибок. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры. Летом авторы Palworld выпустят более масштабное обновление. В нём добавят новый остров с невиданными ранее палами. А ещё в игре появятся новые виды боссов, зданий и оружия.

Напомним, что релиз Palworld в раннем доступе на PC и Xbox Series состоялся в январе. Разработчики пообещали активно трудиться над технической составляющей игры, а позже добавить и множество нового контента. Авторы рассказали, что их детище в первую очередь вдохновлено Terraria и Minecraft.