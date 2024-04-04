В сети «всплыли» скриншоты и видео отмененной игры о Бэтмене студии Monolith

В сети «всплыли» скриншоты и видео отменённой игры о Бэтмене, которой занималась студия Monolith (Middle-earth: Shadow of Mordor, Middle-earth: Shadow of War) под рабочим названием Project Apollo.

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Судя по всему, файлы появились в сети ещё пару лет назад, но пользователи обратили внимание на них лишь недавно — приключение было посвящено герою в версии Кристиана Бэйла из картин Кристофера Нолана, но в нём была какая-то своя история.

В игру планировали добавить систему «Немезида» из «Мордора», когда враги запоминают главного героя и его действия. Кроме того, разработчики планировали включить в своё творение Бэтмобиль.

Иными словами, фанаты могли не только путешествовать по Готэму в роли Бэтмена, но и колесить по его улицам на Бэтмобиле — ещё до Batman: Arkham Knight.

Кроме того, как и в серии Arkham, пользователям нужно было использовать разные гаджеты героя и заниматься детективной работой — настраивать сигналы, сканировать окружение и тому подобное.

Ещё в этом творении были свои стелс-элементы, а вот боевая система тоже смахивала на Arkham.

Компания Warner Bros. при этом считала, что у Бэтмена должна быть только одна игровая франшиза, поэтому игру отменили, а наработки использовали для Middle-earth: Shadow of Mordor — в частности, это касается той самой системы «Немезида».

Занятно, что студия в итоге всё равно вернулась ко вселенной DC, правда уже под другим углом — сейчас она занята новой игрой о Чудо-Женщине (Wonder Woman ), где тоже будет та самая «Немезида».

Судя по всему, в последнем случае пользователей ждёт одиночное приключение без элементов игры-сервиса, как было у свежей Suicide Squad: Kill The Justice League.

Недавно у последней, кстати, снова упал онлайн в Steam, а игроки раскритиковали первый сезон с Джокером.