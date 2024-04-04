Sony уже начала разработку игр для PlayStation 6

Компания Sony уже планирует и даже выделяет ресурсы на разработку видеоигр для консоли следующего поколения – PlayStation 6. Об этом в своем новом выпуске подкаста сообщил YouTube-блогер, выступающий в сети под ником Moore's Law is Dead.

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В качестве соведущего Moore's Law is Dead в новом эпизоде аудиошоу выступил безымянный разработчик видеоигр, связанный с серией The Elder Scrolls. Представитель игровой индустрии заявил, что перед PlayStation 6 компания Sony обязательно выпустит PlayStation 5 Pro, главные улучшения которой будут заключаться в ПО. В первую очередь разработчик ожидает увидеть в новой консоли поддержку технологии апскейлинга PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), которая сделает устройство более приветливым к создателям игр.

Также гость Moore's Law is Dead сообщил, что, несмотря на нескорый выход, Sony уже начала заказывать у внутренних студий игры для PlayStation 6. Такая предусмотрительность Sony связана с тем, что разработка игр требует много времени и денег. При этом бюджеты проектов сейчас ограничены, поэтому, считает эксперт, Sony выгодно уже сейчас ориентировать некоторые студии на консоль будущего поколения, чем потом заставлять их модернизироваться выпущенные игры для PlayStation 5 Pro под PlayStation 6.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro компания Sony выпустит в конце 2024 года. При этом релиз PlayStation 6 ожидается не раньше 2028 года.