Лара Крофт обошла Марио и Агента 47 в голосовании за самого знакового героя игр

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) подвела итоги голосования игроков за самого знакового персонажа видеоигр в истории.

© Скриншот

Финальный список составили 20 героев. В голосовании участвовали более 4000 игроков со всего мира.

Главной иконой стала культовая Лара Крофт из серии Tomb Raider. В топ-3 компанию ей составили Марио из Super Mario и Агент 47 из Hitman — им достались второе и третье места соответственно.

В итоговый рейтинг попали и другие персонажи с богатой историей игр за плечами вроде Соника, Линка, Кратоса и Пикачу. При этом не забыли игроки и о горячей новинке прошлого года Baldur’s Gate III, отдав свои голоса за Астариона и Шэдоухарт.

Двадцатка самых знаковых персонажей видеоигр всех времён выглядит следующим образом (список составлен по количеству полученных голосов):

1.Лара Крофт — Tomb Raider

2.Марио — Super Mario

3.Агент 47 — Hitman

4.Ёж Соник — Sonic

5.Сэкбой — LittleBigPlanet

6.Пакман — Pac-Man

7.Линк — The Legend of Zelda

8.Мастер Чиф — Halo

9.Кратос — God of War

10.Шэдоухарт — Baldurʼs Gate 3

11.Артур Морган — Red Dead Redemption 2

12.Пикачу — Pokemon

13.Стив — Minecraft

14.Солид Снейк — Metal Gear Solid

15.Крэш Бандикут — Crash Bandicoot

16.Клауд Страйф — Final Fantasy 7

17.Астарион — Baldurʼs Gate 3

18.Казума Кирью — Yakuza/Like a Dragon

19.Элли Уильямс — The Last of Us

20.Нейтан Дрейк — Uncharted

Напомним, что уже 11 апреля будут объявлены победители BAFTA Games Awards — это будет 20-я церемония вручения. По числу номинаций лидирует Baldurʼs Gate 3, при этом от неё не отстают Marvelʼs Spider-Man 2 и Alan Wake 2.