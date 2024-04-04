Лара Крофт обошла Марио и Агента 47 в голосовании за самого знакового героя игр
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) подвела итоги голосования игроков за самого знакового персонажа видеоигр в истории.
Финальный список составили 20 героев. В голосовании участвовали более 4000 игроков со всего мира.
Главной иконой стала культовая Лара Крофт из серии Tomb Raider. В топ-3 компанию ей составили Марио из Super Mario и Агент 47 из Hitman — им достались второе и третье места соответственно.
В итоговый рейтинг попали и другие персонажи с богатой историей игр за плечами вроде Соника, Линка, Кратоса и Пикачу. При этом не забыли игроки и о горячей новинке прошлого года Baldur’s Gate III, отдав свои голоса за Астариона и Шэдоухарт.
Двадцатка самых знаковых персонажей видеоигр всех времён выглядит следующим образом (список составлен по количеству полученных голосов):
1.Лара Крофт — Tomb Raider
2.Марио — Super Mario
3.Агент 47 — Hitman
4.Ёж Соник — Sonic
5.Сэкбой — LittleBigPlanet
6.Пакман — Pac-Man
7.Линк — The Legend of Zelda
8.Мастер Чиф — Halo
9.Кратос — God of War
10.Шэдоухарт — Baldurʼs Gate 3
11.Артур Морган — Red Dead Redemption 2
12.Пикачу — Pokemon
13.Стив — Minecraft
14.Солид Снейк — Metal Gear Solid
15.Крэш Бандикут — Crash Bandicoot
16.Клауд Страйф — Final Fantasy 7
17.Астарион — Baldurʼs Gate 3
18.Казума Кирью — Yakuza/Like a Dragon
19.Элли Уильямс — The Last of Us
20.Нейтан Дрейк — Uncharted
Напомним, что уже 11 апреля будут объявлены победители BAFTA Games Awards — это будет 20-я церемония вручения. По числу номинаций лидирует Baldurʼs Gate 3, при этом от неё не отстают Marvelʼs Spider-Man 2 и Alan Wake 2.