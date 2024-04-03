Авторы Dead Cells показали геймплей своей новой игры Windblown

Разработчики культового рогалика Dead Cells из студии Motion Twin представили геймплейный трейлер своей новой игры Windblown. В ролике показали динамичные бои, пёстрый дизайн мира и сражение с боссом.

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Windblown представляет собой трёхмерный экшен-рогалик. В нём пользователи возьмут на себя воинов, которым предстоит спасти свою деревню. Для этого потребуется совершать вылазки, сражаться со стражам, боссами, открывать новое снаряжение и часто умирать. Ко всему прочему, игра поддерживает кооператив до трёх человек.

Видео доступно на YouTube-канале Motion Twin. Права на видео принадлежат Motion Twin.

Релиз Windblown состоится до конца 2024 года в раннем доступе Steam. У проекта уже есть даже страница в магазине, однако судя по ней, тайтл не получит перевод на русский язык.