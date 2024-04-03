Хакеры взломали PlayStation Portal и помогли Sony устранить уязвимость
В середине февраля группа хакеров сообщила, что взломала PlayStation Portal — им удалось запустить эмулятор PSP и сыграть в GTA. Спустя время один из членов команды Энди Нгуен поделился, что его коллектив сразу рассказал об уязвимости Sony.
Поэтому компания благополучно исправила все ошибки в недавнем обновлении портативки под номером 2.06. Однако ряд пользователей раскритиковали хакеров за это: по их мнению, команде не стоило сообщать о взломе Sony.
В свою очередь Нгуен ответил им, что разработчики в любом случае смогли бы обнаружить и исправить данную уязвимость — хакеры только ускорили процесс.
Не понимаю, почему вы расстроены из-за раскрытия информации. Вы думаете, что если бы мы выпустили инструмент для взлома в общий доступ, то Sony оставила бы это всё без внимания? Сообщать или не сообщать [об уязвимостях] — разница всего в несколько недель.
Продажи PlayStation Portal стартовали в ноябре 2023 года.
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