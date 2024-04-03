Новый патч Helldivers 2 исправил ошибку с вылетом игры

Недавно для Helldivers 2 выпустили крупный патч 01.000.200, где добавили ряд различных улучшений и изменений — но с ними появились и новые ошибки, включая вылеты.

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В частности, у некоторых пользователей игра вылетала при взаимодействии с меню — но авторы боевика быстро подсуетились и уже выпустили хотфикс 01.000.201, который должен устранить этот недостаток.

Заодно разработчики снова отметили, что знают и о других ошибках, которые возникли после релиза большого патча — работа над их исправлением ещё ведётся. К примеру, ранее у игроков возникли сложности с кроссплеем, приглашениями друзей и геймплейными моментами.

Точных сроков исправления остальных недостатков пока, правда, не оглашают.

С основным патчем в игру ранее добавили метели и песчаные бури, подняли максимальный уровень с 50-го до 150-го — и включили большое число баланса различных геймплейных элементов (оружия, брони и так далее).

Кроме того, игроки столкнулись с новыми угрозами — летающими кораблями и шагоходами автоматонов. А ещё разработчики убрали ряд багов.

Сама Helldivers 2 недавно вернулась на вторую позицию в чарте Steam, где ей удалось обойти новинку в лице Dragon’s Dogma 2.