Фанаты скоро возродят Friday the 13th: The Game и сделают ее бесплатной

Авторы фанатского проекта по Friday the 13th: The Game, который позволит запустить игру в бесплатном виде, пообещали скоро назвать дату релиза своего творения — её огласят 15 апреля.

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Инициатива получила название Friday the 13th: The Game – Resurrected — с её помощью игру не только сделают бесплатной, но и добавят в неё свежий контент. В частности, пользователей ждут скины и персонажи из фильма «Джейсон X», ремейка оригинальной «Пятницы» и даже фанатских фильмов франшизы.

Первый тизер своего проекта авторы представили ещё в феврале, однако об объявлении даты релиза сообщили совсем недавно. Изначально игра в подобном виде будет доступна только на PC, однако авторы подумывают выпустить тематический мод и на консолях.

У создателей будут свои собственные сервера и поддержка контентом после релиза — для запуска новинки основная игра, кстати, не потребуется.

Официальные продажи самой «Пятницы» прекратили в конце 2023 года из-за проблем с истечением срока лицензии на франшизу — хотя у хоррора при этом было огромное количество положительных отзывов.

Позже разработчики Gun Interactive выпустили ещё одну игру похожего плана по другой хоррор-франшизе — The Texas Chain Saw Massacre.