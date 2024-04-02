Страницу долгожданной Hollow Knight: Silksong добавили в Xbox Store

Менеджер по маркетингу продуктов Xbox Тао Сила и старший менеджер по планированию контента Ник Цуклич обратили внимание, что в Xbox Store появилась страница долгожданной Hollow Knight: Silksong.

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Это случилось вчера, 1 апреля, однако это точно не шутка. На странице, впрочем, нет чего-то примечательного. И уж тем более нет даты релиза, зато можно добавить тайтл в список желаемого. На страничке можно увидеть возрастной рейтинг игры — «10+». На официальном сайте ESRB его, впрочем, пока что нет.

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Как всегда и бывает, рейтинг играм выдают перед тем, когда у авторов уже есть понимание, когда они хотят выпустить тайтл.

Hollow Knight: Silksong — продолжение культовой метроидвании Hollow Knight. В своё время проект получил множество восторженных отзывов как от профильных изданий, так и от обычных игроков.