Игру «Ведьмак 4» создадут с помощью ИИ

Польская компания CD Projekt RED начала работу над новым «Ведьмаком». Об этом сообщается в квартальном отчете, доступном на сайте студии.

© Скриншот из игры «Ведьмак 3»

Представители CD Projekt RED заявили, что сформировали производственную команду из 403 специалистов. В студии добавили, что работать над новой частью серии будут с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

При этом руководитель студии Адам Бадовски подчеркнул, что ИИ будут привлекать в качестве помощника разработчикам — новые инструменты изменят производственный процесс незначительно.

Бадовски объяснил, что искусственный интеллект позволит избежать ошибок, допущенных при создании Cyberpunk 2077.

«Мы верим, что в будущем нам удастся избежать проблем, подобных тем, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре», — заметил глава CD Projekt RED.

Многочисленные ошибки в Cyberpunk 2077, вышедшей в конце 2020 года, пришлось устранять патчами.

Журналисты издания TechSpot анонсировали в январе.

В начале 2024 года генеральный директор компании Sony Кеничиро Йошида заявил, что ИИ поможет создателям видеоигр, но не заменит их.