Авторы игры «Смута» показали пятый образ главного героя, доступный за предзаказ

Разработчики российской исторической RPG-игры «Смута» показали пятый образ главного персонажа, который ранее оставался в секрете. Его получат только те, кто оформит предзаказ новинки на VK Play.

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До этого князь Юрий Милославский мог предстать перед игроком в образе шиша, ратника, наёмника и стрельца. По словам разработчиков, при смене класса будут меняться характеристики и способности персонажа, а также отношение к нему NPC-персонажей.

Предзаказавшие игру также смогут опробовать образ царедворца. Вероятно, он будет сражаться с помощью пистолета и кинжала, а окружающие будут относиться к такому Милославскому с почтением.

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30 марта «Смута» получила демо-версию. Скачать её могут все желающие на официальной странице проекта на площадке VK Play.