Джим Райан покинул пост главы PlayStation

Sony Interactive Entertainment покинул Джим Райан — управленец был главой направления PlayStation с 2019 года. Место временного генерального директора занял президент и главный операционный директор Sony Group Хироки Тотоки.

© Скриншот

С сегодняшнего дня он будет сотрудничать с председателем правления и командой менеджеров для того, чтобы определить «следующую главу в будущем PlayStation» и полноправного преемника Джима Райана. Нельзя не отметить, что Тотоки ответственно отнёсся к своей временной должности и в последние месяцы посещал студии Sony.

Хироки уже излагал свои мысли насчёт будущего PlayStation. Стратегия игрового подразделения должна быть «агрессивной» в вопросах повышения прибыли, чему может поспособствовать релиз крупных эксклюзивов на PC. Напомним, что ранее на компьютерах вышел экшен Horizon Forbidden West, а в мае до платформы доберётся самурайская Ghost of Tsushima.

Нынешний управленец отмечал, что ранее целью PlayStation была популяризация консолей с помощью собственных качественных игр. Повысить операционную прибыль могла бы мультиплатформенность — сейчас над этим вопросом хотят «активно поработать».