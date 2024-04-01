Шутка о ремейке оригинала God of War расстроила фанатов серии

Один из пользователей сети решил отметить «День дурака» (1 апреля) шуткой о создании ремейка первой части God of War (2005), но в итоге лишь расстроил этим многих фанатов серии.

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Автор тематического поста поменял свой ник на «Santa Monica Studio — God of War RagnaFishing», чтобы ввести в заблуждение пользователей, и оставил следующее сообщение:

Готовьтесь, спартанцы! Мы рады объявить о создании долгожданного ремейка God of War (2005), который выйдет эксклюзивно на PS5 позже в этом году.

Часть фанатов не сразу сообразила, что их обманывают и порадовалась подобному анонсу — причём в комментариях пользователь продолжал общаться так, будто грядущий ремейк был реальным. Он упоминал про поддержку 4К с 60 FPS и возможное включение в расширенное издание классической версии оригинала.

Со временем игроки раскусили обман и чрезвычайно расстроились, поскольку некоторые были бы и правда рады увидеть подобное переиздание первой игры серии для PlayStation 5.

Другие фанаты отметили, что данный пользователь шутит подобным образом уже не первый раз, но многие через год уже забывают о его ходах — и снова верят в существование ремейка GoW.

Последним свежим крупным контентом для серии было бесплатное дополнение Valhalla для God of War: Ragnarok, которое вышло в декабре 2023 года.

Позже сценарист игры намекал на появление дальнейших историй, но с тех пор дополнительных анонсов не было. При этом недавно игра победила в голосовании за лучшую игру PlayStation — правда, с результатами согласились не все пользователи.

Кстати, в этом году может выйти порт Ragnarok на PC.