Хакеры крадут аккаунты игроков в Call of Duty — но только у читеров

Издание TechCrunch опубликовало материал о проблемах с играми серии Call of Duty. Как оказалось, некоторые геймеры стали жертвами злоумышленников, крадущих аккаунты и криптовалюту. Пикантность ситуации заключается в том, что пострадали одни лишь читеры.

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По словам разработчика хаков для Call of Duty под ником Zeebler, вредоносные программы маскируются под читерское ПО. После установки они крадут логины и пароли жертвы и отправляют их злоумышленникам. Zeebler провел целое расследование, в результате которого обнаружил базу данных, содержащую множество украденных аккаунтов.

В Activision подтвердили, что проблема возникает лишь у читеров. Представитель компании заявил, что «учетные данные некоторых игроков могут быть скомпрометированы в результате загрузки или использования неавторизованного программного обеспечения». Он также добавил, что серверы компании «остаются безопасными».

Судя по проведенному расследованию, честным игрокам нечего опасаться — до их аккаунтов хакеры не доберутся. А вот читерам стоит задуматься.