MadWorld — мобильная игра, которая выделяется среди остальных сочетанием открытого исходного кода, интеграции блокчейна и постапокалиптического сеттинга.

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MadWorld, разработанная компанией Carbonated Inc., является первой мобильной игрой, созданной с использованием O3DE, бесплатного 3D-движка с открытым исходным кодом за авторством Open 3D Foundation.

По сюжету MadWorld игроки борются за выживание на пустынной Земле, опустошенной «Коллапсом». Игровой мир состоит из 250 000 гексагональных земельных участков, каждый из которых обладает определенными ресурсами и стратегическими преимуществами. Мир игры основан на реальных локациях.

© Carbonated Inc.

MadWorld использует технологию Web3, позволяющую игрокам владеть, улучшать и обменивать токенизированные представления игровых земельных участков. Игроки могут создавать кланы, сотрудничать и конкурировать за ресурсы, разбросанные по огромному игровому миру. Кланы могут добывать ресурсы, выплачивая дань NFT-землевладельцам с помощью внутриигровой валюты.

В настоящее время MadWorld проходит тестирование на устройствах под управлением iOS и Android. Ее релиз ожидается в конце 2024 года.