В сеть утекли геймплей и карта The Sims 5

Пользователь форума Reddit опубликовал скриншоты и видео с геймплеем из мобильной версии игры The Sims 5 (Project Rene).

На данный момент проходит закрытое тестирование симулятора жизни Project Rene, известного также как The Sims 5. Несмотря на конфиденциальность процесса, информация о разработке игры просочилась в публичное пространство. Благодаря этому пользователь форума Reddit под ником DzXAnt22 обнаружил в ранней версии игры, которая появилась в сети, данные, указывающие на наличие открытого мира.

Датамайнер нашел карту мира Project Rene, которая, по его словам, вдохновлена городским пейзажем Парижа. Кроме того, отсутствие в коде игры упоминаний о механизмах перемещения между локациями наводит на мысль о наличии в игре бесшовного перехода внутри игрового мира.

Позднее этот же инсайдер опубликовал видеоролик с геймплеем мобильной версии The Sims 5. На нем показан процесс обустройства дома, расстановка мебели и ближайшие локации. Посмотреть все фото и видео можно на Reddit.

Дата выхода The Sims 5 пока не раскрывается. Известно, что игра будет бесплатной и выйдет на ПК и мобильных устройствах.