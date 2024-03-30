Vanar и Viva Games решили совершить «прорыв» в Web3-играх

Vanar объявила о партнерстве с Viva Games, игровой компанией с более чем 700 миллионами загрузок. Это сотрудничество призвано «преодолеть разрыв между традиционными играми и миром Web3».

Секрет Vanar заключается в способности органично объединить надежную сеть блокчейн с удобным для разработчиков инструментарием. Такой подход привлек внимание таких тяжеловесов, как Google Cloud, предоставив разработчикам возможность создавать масштабируемые приложения в различных отраслях. Компаниям также стало проще осваивать Web3 через передовую экосистему Vanar.

Viva Games — Web2-производитель, сотрудничающий с такими «титанами», как Hasbro и Disney, — обладает богатым опытом. Это сотрудничество облегчит традиционным геймерам переход в мир игр на блокчейне, открывая новую эру игрового опыта, по крайней мере так считают представители двух компаний.