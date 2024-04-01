В Steam вышел хоррор, в котором игрока спасет только русский мат
В Steam вышел мемный хоррор Fuck You Witch, где игроку придется спасаться от казахской ведьмы с помощью русского мата.
Лучшая подруга призналась тебе в любви… Но на этом проблемы не заканчиваются. Еще и галлюцинации поперли. Все это мешает спать и есть, в общем, нарушает твой идеальный образ жизни. Готовь бешбармак, матери ведьму, погрузись в атмосферу казахских степей, ну и разберись что тут творится.
В основном игрок будет пользоваться микрофоном, однако, если обстоятельства не позволяют громко материться, можно переключиться на клавиатуру или геймпад.
Разработчики обещают увлекательный геймплей с забавными загадками и интересными локациями для исследований. Например, можно посетить юрты и постсоветскую квартиру.
Fuck You Witch стоит 385 рублей.
Многие игроки уже оценили хоррор:
Игра точно стоит того, чтобы потратить в ней свое время, особенно любителям таких угарных хорроров. Увы, очень короткая, полностью проходится за час, но мемов, отсылок и шуток тут будет предостаточно. Шикарная игра, спасибо разработчикам. Каждую минуту ты испытываешь страх, но с довольным лицом.