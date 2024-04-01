В Steam вышел хоррор, в котором игрока спасет только русский мат

В Steam вышел мемный хоррор Fuck You Witch, где игроку придется спасаться от казахской ведьмы с помощью русского мата.

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Лучшая подруга призналась тебе в любви… Но на этом проблемы не заканчиваются. Еще и галлюцинации поперли. Все это мешает спать и есть, в общем, нарушает твой идеальный образ жизни. Готовь бешбармак, матери ведьму, погрузись в атмосферу казахских степей, ну и разберись что тут творится.

В основном игрок будет пользоваться микрофоном, однако, если обстоятельства не позволяют громко материться, можно переключиться на клавиатуру или геймпад.

Разработчики обещают увлекательный геймплей с забавными загадками и интересными локациями для исследований. Например, можно посетить юрты и постсоветскую квартиру.

Fuck You Witch стоит 385 рублей.

Многие игроки уже оценили хоррор: