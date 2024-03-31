Релиз отрывка российской игры «Смута» состоялся на ПК

В российском цифровом магазине VK Play вышла бесплатная демоверсия игры «Смута» для ПК от отечественных разработчиков, компании Cyberia Nova. Демоверсия бесплатная и носит название «Смутное время».

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Вес «демки» составляет 11,44 ГБ. Геймплей не предполагает изучение боевой системы и врагов, в предлагаемом отрывке всего этого нет. «Смутное время» посвящена демонстрированию историчности продукта, поэтому игроки смогут изучить Москву XVII века, рассмотреть дома и постройки, деревянные мостовые, Стрелецкую слободу, Семиверхую башню, Чертольские ворота, Колымажный двор, можно опробовать и езду на коне.

Все действия будет сопровождать закадровый голос. От имени рассказчика игру озвучил историк Клим Жуков.

Также демоверсия поможет оценить настройки графики, включающие как стандартные пункты, так и освещение Lumen, DLSS, генерацию кадров, которая доступна только владельцам видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии.

Скачать демоверсию можно только на VK Play.