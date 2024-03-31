Названы лучшие эмуляторы консолей для ПК на 2024 год

На Gizchina вышло руководство по эмуляторам консолей, в котором описаны лучшие варианты для эмуляции различных классических консолей на вашем компьютере или мобильном устройстве.

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Эмуляция консоли — это воссоздание аппаратной и программной среды игровой консоли на другой платформе. Это позволяет пользователям играть в игры, разработанные для конкретной консоли, на альтернативном оборудовании. Но имейте в виду, что легальность эмуляции зависит от страны. Всегда проверяйте законы, чтобы избежать проблем.

А теперь, к списку.

RetroArch: универсальная программа, служащая центральным узлом для всех ваших потребностей в эмуляции. Она предлагает удобный интерфейс, поддерживает различные консоли благодаря загружаемым ядрам и дает возможность настройки.

LaunchBox: альтернатива RetroArch. Она автоматизирует импорт игр и предоставляет удобный интерфейс для просмотра и запуска игр.

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FCEUX (эмулятор NES): популярный и удобный эмулятор NES с простым интерфейсом и функциями, рассчитанными на обычных и опытных игроков. Он позволяет играть в базовые игры, отлаживать и записывать видео.

SNES9X (эмулятор SNES): лучший выбор для эмуляции SNES, известный своей исключительной совместимостью, широкими возможностями, такими как масштабирование изображения, видеофильтры, поддержка многопользовательской игры онлайн и режим для ускорения игрового процесса.

Project 64 (эмулятор Nintendo 64): Обеспечивает беспроблемную эмуляцию с такими важными функциями, как поддержка мультиплеера, чит-коды и инструмент настройки соотношения сторон.

Dolphin (эмулятор Nintendo Wii и GameCube): лучший для игр GameCube и Wii, обеспечивающий производительность, функции сглаживания, быстрого сохранения, визуальное отображение в высоком разрешении 1080p и поддержку периферийных устройств. Требуется, правда, достаточно мощный компьютер.

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Visual Boy Advance (VBA-M) (эмулятор GameBoy, GameBoy Color и GameBoy Advance): универсальный для систем Game Boy, предлагающий поддержку различных консолей, частые обновления, такие функции, как графические фильтры, инструменты отладки, утилиты для снятия скриншотов и исправления IPS в реальном времени.

DeSmuME (эмулятор Nintendo DS): Он предлагает возможности настройки и поддержку эмуляции GBA, но может иметь ограничения по совместимости с DSi и файлами BIOS.

CEMU (эмулятор Wii U): эмуляция находится на ранних стадиях и требует мощного ПК. Хотя некоторые игры уже можно воспроизводить, он все еще не готов полностью.

Kega Fusion (эмулятор SEGA Genesis): комплексный эмулятор игр Sega, отлично справляющийся с играми от Genesis, Game Gear и Sega CD. Он может похвастаться высокой совместимостью, сохранением состояний, поддержкой читов, захватом аудио и видео, игрой по сети и совместимостью с геймпадом.

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Redream (эмулятор Dreamcast): позволяет играть в разрешениях до 1080p или 4K, имеет версию для Android и включает такие функции, как сохранение и читы.

PCSX2 — единственный вариант эмуляции PS2. Существуют юридические проблемы, связанные с файлами BIOS и плагинами.

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PPSSPP (PlayStation Portable): ведущий эмулятор PSP, предлагающий улучшенную визуализацию на ПК благодаря таким функциям, как апскейлинг и улучшение текстур. Он не требует использования файлов BIOS и доступен в Google Play Store.

Multiple Arcade Machine Emulator (MAME): отличная платформа для восстановления классических аркадных игр. Она ориентирована на сохранение и предлагает базовый интерфейс с полноэкранным режимом.