На киберспортивном турнире во время драки сломали кубок

На киберспортивном матче в рамках мейджора по Counter-Stike 2 произошла драка, из-за которой был сломан кубок победителя. Об этом сообщает портал DTF.

Во время второй карты соревнования между командами MOUZ и G2 группа активистов прорвалась на сцену, что привело к их столкновению с охраной и последующей эвакуации игроков. События обострились, когда в процессе удаления протестующих со сцены один из активистов случайно опрокинул трофей, который упал и сломался. Никто из находившихся там в результате инцидента травм не получил.

Конфликт возник из-за неодобрения активистами спонсора команды G2, онлайн-казино с кейсами. До начала матча активисты раздавали листовки у входа в арену, требуя увольнения генерального менеджера команды.

Позже выяснилось, что за акцией стояли конкуренты спонсора, что подтвердили сами конкуренты, однако соответствующая публикация из соцсетей была быстро удалена. Накануне инцидента владелец казино в прямом эфире высказывал угрозы в адрес команды G2.

После задержания всех активистов полицией игроки вернулись к игре. В итоге G2 одержала победу, обеспечив себе место в следующем раунде плей-офф, где они встретятся с командой Natus Vincere.