Назван лучший смартфон для мобильных игр

На YouTube-канале Rozetked вышел ролик, в котором ведущий сравнил новые и мощные смартфоны в мобильных играх и определил среди них лучший.

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В тесте участвовали 7 смартфонов: iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, китайская версия Xiaomi 14 Ultra, iQOO 12, Vivo X100 Pro, Nubia RedMagic 9 Pro и Asus ROG Phone 8 Ultimate. В первую очередь на смартфонах запустили троттлинг-тест и сравнили их нагрев по окончании эксперимента.

Так, самым «холодным» оказались Nubia (41 градус), Samsung (44,5), а также Vivo и iPhone (45). Наибольший нагрев показали Asus (54), iQOO (52) и Xiaomi (47,5). Отмечается, что нагрев замеряли в самой горячей точке. Кроме того, для iPhone нет приложения CPU Throttling Test, поэтому на нем трижды запустили AnTuTu.

Тестировались смартфоны в трех играх: CarX Street, Genshin Impact и War Thunder на максимальных настройках. В первой игре iPhone демонстрировал картинку в среднем при 45–50 кадрах в секунду. Другие устройства показали следующий результат: Samsung (35–40), Xiaomi (43–52), iQOO (25–35), Nubia (57–60), Asus — 24–37 fps и 47–55 с подключенным кулером. Vivo X100 Pro и вовсе не запустил CarX Street, вероятнее всего, из-за отсутствия оптимизации для чипов MediaTek.

В Genshin Impact все устройства хорошо себя зарекомендовали, демонстрируя стабильный фреймрейт и умеренный нагрев. Отличился лишь iQOO 12 (50–55 fps), который нагрелся сильнее других. В War Thunder продемонстрировал хорошую работу Nubia (95–116 fps), тогда как Xiaomi 14 Ultra уступил всем остальным смартфонам, показав в среднем 55–60 кадров в секунду.

Rozetked также сравнили расход аккумулятора на протяжении 20 минут игры. Лучше всех себя показал Vivo X100 Pro, который разрядился лишь на 7%. За ним следуют Samsung (9%), iQOO (9%), iPhone (10%), Xiaomi (11%), Asus (12%), Nubia (15%) за счет активного кулера, который встроен в корпус смартфона.

Таким образом, первое место по итогам теста Rozetked занял Asus за счет более удобной эргономики, второе — Nubia, а третье — iPhone.