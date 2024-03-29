«Бэкдор»: аналог «российской PlayStation» продают в интернете в 8 раз дешевле

Аналог разрабатываемой отечественной консоли PlaySpace, которую прозвали «российской PlayStation», продают на маркетплейсах по цене от 5,9 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал «Бэкдор».

Специалисты Донского государственного технического университета готовят к выходу отечественную консоль PlaySpace, которая получит процессор Intel Atom X5, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Мини-ПК с аналогичными характеристиками продается в сети и доступен сразу в двух формфакторах.

Так, версия в виде так называемого «свистка» обойдется всего лишь в 5,9 тыс. руб., тогда как вариант в корпусе полноценного мини-ПК — в 8 тыс. руб.

Судя по описанию специалистов ДГТУ, их устройство мало чем будет отличаться от уже продаваемых, однако свою разработку они намерены продавать ориентировочно за 47 тыс. руб.

Разработчики заявляют, что для работы PlaySpace не нужен специальный контроллер, так как в качестве геймпада может выступать смартфон, подключаемый к консоли по Bluetooth. Подключать устройство предлагается к телевизору или монитору по HDMI, как и в случае с дешевыми мини-ПК. Заявлено, что PlaySpace работает на собственной ОС. Пользователи сети предполагают, что консоль будет представлять собой эмулятор старых ретро-платформ, таких как Sega Mega Drive, PlayStation 1 и других.