Стоимость современной видеокарты Nvidia опустилась ниже РРЦ

Среднебюджетную видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 стали продавать на 10% дешевле изначально рекомендованной розничной цены. Об этом сообщает портал iXBT.

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Первоначально представленная по цене в $300 GeForce RXT 4060 была холодно встречена геймерами из-за малого объема видеопамяти (8 ГБ) и незначительных улучшений по производительности по сравнению с предшественником, RTX 3060.

На американском рынке стоимость GeForce RTX 4060 уже опустилась до $280 (около 25,8 тыс. руб.) без учета налогов, в то время как в Европе предложения стартуют с отметки в €287 (около 28,5 тыс. руб.) с учетом НДС. Это делает европейские модели более привлекательными по сравнению с американскими.

RTX 4060 продолжает оставаться наиболее доступным вариантом в серии RTX 40. Эта версия графического процессора поддерживает технологию трассировки лучей и масштабирования DLSS 3 с генерацией кадров, обеспечивая при этом низкое энергопотребление. В качестве альтернативы компания AMD может предложить Radeon RX 7600 (8 ГБ), которая в Европе доступна по начальной цене в €255 евро (около 25,3 тыс. руб.). Обе видеокарты демонстрируют примерно одинаковый уровень производительности.