Epic Games Store бесплатно дарит игру Islets

Магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу игры в жанре метроидвания под названием Islets.

© Armor Games Studios

Добавить Eslets в свою библиотеку могут все пользователи Epic Games Store, в том числе из России. Раздача продлится до вечера 4 апреля.

«Islets — на удивление полноценная метроидвания о важности связей с теми, кто нас окружает. По мере того, как Айко объединяет острова и заводит дружбу с очаровательными персонажами, мир расширяется, и в каждой области открываются новые возможности для исследования. Обыщите каждый уголок, чтобы собрать всевозможные улучшения и пройти многочисленные тайные испытания, скрытые в мире!» — говорится в описании игры.

Islets — не очень требовательный проект, для запуска которого рекомендуется иметь видеокарты уровня Nvidia GeForce GT 640 или AMD Radeon R7 250 и 1 ГБ свободного места. В Steam у игры чуть больше 750 отзывов, на основе которых Islets имеет «крайне положительную» оценку.

На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача сразу двух популярных игр — The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition и Thief, которые не будут доступны геймерам с российскими аккаунтами.