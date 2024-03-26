Владельцы Xbox Series и PS5 смогут бесплатно поиграть в Cyberpunk 2077 на этих выходных

Владельцы Xbox Series и PS5, ликуйте! Cyberpunk 2077 можно будет опробовать бесплатно на этих выходных!

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Хотите окунуться в мир Night City, но не готовы сразу же покупать Cyberpunk 2077? У вас есть шанс попробовать игру бесплатно!

CD Projekt Red дарит владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X/S возможность бесплатно поиграть в их легендарную игру на этих выходных, в честь Пасхи.

С 28 марта (18:00 по Москве) по 1 апреля (09:59) вы сможете опробовать в эту масштабную ролевую игру от первого лица в течение пяти часов без каких-либо дополнительных затрат.

Подписка PlayStation Plus Premium также дает доступ к пятичасовой пробной версии игры, но CDPR отмечает, что для участия в этой акции на выходных подписка не требуется.

Если вы умеете распоряжаться временем, то пяти часов может быть достаточно, чтобы пройти ключевую миссию с ограблением в конце первого акта. Именно после этого история игры по-настоящему раскрывается, что может подтолкнуть вас к покупке полной версии.

Напомним, что Cyberpunk 2077 ждал не самый удачный дебют в 2020 году. Игра была в настолько не отполированном состоянии, что Sony даже убрала ее из PlayStation Store и предлагала игрокам возврат средств. С тех пор ситуация значительно улучшилась.