СМИ сообщило о создании мобильных клонов Palworld за авторством Tencent

Издание Bloomberg сообщило, что внутренние студии китайского гиганта Tencent занимаются созданием мобильных клонов Palworld. Аналоги популярной выживалки должны «перезагрузить» основной бизнес компании и запустить следующую волну роста, как это было с приложением Honor of Kings.

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Согласно источникам, студии Timi и Lightspeed работают автономно, но над проектами в духе Palworld. При этом следующей крупной игрой Tencent должна стать Dungeon & Fighter Mobile, которая может дать толчок к росту в ближайшей перспективе. Однако новинка будет распространяться по лицензии, поэтому компании должно быть выгоднее выпустить хиты по своей интеллектуальной собственности.

Неанонсированные игры сочетают элементы открытого мира, выживания и крафта с воспитанием виртуальных питомцев. Оригинальная Palworld была создана небольшой командой, поэтому в Tencent надеются быстро создать мобильный аналог. Он должен обеспечить мгновенную монетизацию, учитывая возможности компании для масштабной рекламы.

Студия Timi уже опубликовала вакансии, которые требуют разработчиков для «фантастического приключенческого мира с милыми домашними животными». Однако успех Palworld привлёк и главного конкурента Tencent. NetEase анонсировала систему домашних животных для своей будущей выживалки Seven Days World.

Напомним, что релиз Palworld в раннем доступе на PC и Xbox Series состоялся в январе. Разработчики пообещали активно трудиться над технической составляющей игры, а позже добавить и множество нового контента. Авторы рассказали, что их детище в первую очередь вдохновлено Terraria и Minecraft.