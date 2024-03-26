В Cities Skylines 2 добавили инструменты для моддинга и набор Beach Properties

Градостроительный симулятор Cities Skylines 2 получил свежее обновление. Как и было обещано, в игру добавили инструменты для создания модификаций, новую радиостанцию, а также первое премиальное дополнение под названием Beach Properties.

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Оно продаётся за 559 рублей в Steam и включает в себя новые здания и вариант зонирования в виде набережной, а также другой контент. А инструменты для моддинга позволят не только создавать собственные творения, но и делиться ими на платформе Paradox Mods.

В редакторе получится создавать собственные карты, импортировать ресурсы, определять названия и темы для карт, а также совершать другие манипуляции с кодом и ресурсами Cities Skylines 2. Поделиться наработками можно с помощью Paradox Mods не выходя из игры.

Появились правки в балансе. Например, доступность коммерческих услуг теперь влияет на стоимость земли. В обновлении не обошлось без большого количества исправлений. Общая производительность симулятора была улучшена за счёт оптимизации разных элементов, вроде размещения зданий. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Также разработчики напомнили о том, что Cities Skylines 2 продолжит развиваться. Следующее крупное обновление, судя по дорожной карте, должно появиться во втором квартале 2024 года. Тогда игроки получат радиостанцию и два новых набора: с современной архитектурой и городскими декорациями для прогулок.

В четвёртом квартале стоит ждать крупный аддон Bridges & Ports, который посвятят морским портам и строительству мостов. Однако в течение всего года авторы должны выпускать мелкие патчи с исправлениями найденных ошибок.

Напомним, что релиз Cities Skylines 2 состоялся в октябре 2023 года. Пользовательские обзоры в Steam до сих пор остаются смешанными из-за проблем с оптимизацией и скудностью контента.