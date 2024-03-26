Фила Спенсера поглотили мысли о портативной Xbox

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер не может перестать думать о портативной версии Xbox.

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Он настолько увлёкся этой идеей, что опробовал все недавние новинки рынка — Steam Deck, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go — ради того, чтобы понять главные различия между ними и Xbox.

«Я хочу, чтобы мой Lenovo Legion Go ощущался как Xbox», — объяснил свои мысли Спенсер. «Я нахожусь в самолёте и составляю список всего, что делает его [Lenovo Legion Go] не похожим на Xbox».

По словам Спенсера, речь идёт не о бренде, а об удобной экосистеме с поддержкой всех необходимых функций, но в компактном режиме. Это и полная библиотека, и все социальные элементы, и поддержка кроссплатформенных сохранений.

Говоря о последнем, глава Microsoft Gaming не упустил возможность пожаловаться, что Fallout 76 до сих пор не располагает данной функцией, и это «сводит его с ума».

В настоящее время команда Xbox «изучает разные формы портативных игровых систем и их потенциальные возможности». Специалисты также пытаются ответить на вопрос: «Какое устройство поможет найти новую аудиторию и расширить игровые возможности?».

У Спенсера есть видение портативной версии Xbox, но он понимает, что потребители могут отдать предпочтение иным брендам. Поэтому компания работает не только над «железом» портативного игрового устройства, но и над улучшением программного обеспечения.

Ожидается, что в этом году игроков могут ждать новые предложения консолей и контроллеров Microsoft. Напомним, что недавно в Южной Корее сертифицировали новый девкит Xbox. Что касается портативных устройств, то пока «анонсировать нечего».

Тем временем сторонние издатели, похоже, сомневаются в дальнейшей поддержке Xbox своими релизами.