В Китае приговорили к смерти топ-менеджера игровой компании

43-летний Сю Яо был осужден на смертную казнь за отравление основателя компании Линь Ци в декабре 2020 года. Суд признал, что он подсыпал яд в пищу Линь Ци, который скончался через 10 дней. Также он ядом отравил напитки в офисе, целью которого были двое коллег, с которыми у него также были разногласия. Он преднамеренно действовал и создал угрозу общественной безопасности.

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Линь Ци основал Yoozoo — также известную как Youzu Interactive — в 2009 году и стал одним из самых богатых предпринимателей своей страны. Его состояние оценивалось примерно в 6,8 млрд юаней на момент смерти.

Компания также владеет правами на экранизацию трилогии «Трехтелое», бестселлера китайской научной фантастики, и Сю Яо был руководителем дочерней компании, ответственной за связанный с этим бизнес.