В Dragon's Dogma 2 можно заразиться смертельной болезнью от дракона

В Dragon's Dogma 2 геймеры обнаружили новую угрозу. В игре можно заразиться болезнью, которая вызовет катастрофические последствия. Оказывается, драконы в тайтле могут с помощью своей силы инфицировать пешек, превращая их в опасных монстров. Новая болезнь приводит к их безумию, в результате которого зараженный может уничтожить поселение, где игрок остановился на ночь. Чтобы избежать опасного инцидента, нужно победить дракона таким образом, чтобы пешка не оказалась под его влиянием. Признаки заражения включают светящиеся красные глаза, отказ от выполнения команд и постоянные головные боли. К сожалению, единственный способ излечения главной пешки — ее убийство и возвращение через Разлом. Что касается остальных, их можно просто уволить и отправить к своим владельцам. Заглавное фото: technopat