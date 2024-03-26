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В Steam стартовал Фестиваль построения колод со скидками на сотни игр

25 марта в Steam начался Фестиваль построения колод — он посвящён играм, в которых необходимо составлять собственные колоды и побеждать противников. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В Steam стартовал Фестиваль построения колод со скидками на сотни игр
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Интересные предложения на Фестивале построения колод в Steam

  • Balatro — 549 рублей (-10%)
  • Inscryption — 275 рублей (-50%)
  • Across the Obelisk — 549 рублей (-50%)
  • Aces and Adventures — 355 рублей (-50%)
  • Ash of Gods: The Way — 616 рублей (-30%)
  • Cardboard Town — 319 рублей (-55%)
  • Shogun Showdown — 385 рублей (-30%)
  • Pirates Outlaws — 210 рублей (-50%)
  • Chrono Ark — 282 рубля (-35%)

Фестиваль построения колод продлится до 1 апреля включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

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