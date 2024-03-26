В Baldur's Gate 3 оказалось в 3 раза больше слов, чем в «Войне и мире»

Издание IGN обратило внимание на объём диалогов в видеоигре Baldur's Gate 3 — по подсчётам, все варианты развития сюжета содержат более 1,3 млн слов.

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Это в три раза больше, чем в больших литературных произведениях: «Война и мир» Льва Толстого содержит почти 466 тыс. слов, а трилогия «Властелин колец» Толкина — 455 125 слов. Все диалоги в Baldur’s Gate 3 в десять раз превышают по объёму роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Ранее Baldur’s Gate 3 сравнили с сериалом «Игра престолов» по количеству видеоконтента. Выяснилось, что в игре от студии Larian содержится 170 часов роликов — это вдвое больше, чем в адаптации истории о Семи королевствах и все ещё продолжительнее всех сезонов «Южного парка».