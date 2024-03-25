В Resident Evil 9 появится открытый мир — инсайдер

Инсайдер, известный под ником Dusk Golem, предположил, что в следующей игре серии Resident Evil может появиться открытый мир.

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Блогер обратил внимание на то, что разработчики из Capcom всё успешнее реализуют движок RE Engine для создания открытых миров — результат можно увидеть, к примеру, в Dragon’s Dogma 2.

Теперь компания планирует применить полученный опыт в разработке Resident Evil 9. При этом основную структуру игры хотят сохранить, поэтому пока непонятно, как будет реализован открытый мир в новой игре.

Официально Resident Evil 9 ещё не анонсирована. Однако прошлым летом тот же инсайдер сообщал, что релиз новой части хоррора состоится в 2025 году. Ранее прогнозы Dusk Golem по поводу игр Capcom часто сбывались.