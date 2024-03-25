Авторы Dragon's Dogma 2 раскрыли детали ближайших патчей — они учли критику игроков
Издательство Capcom поделилось планами на грядущие патчи для Dragon's Dogma 2. Разработчики экшена рассказали, каких изменений стоит ждать игрокам в ближайшее время.
Авторы прислушались к просьбам геймеров — геймеры смогут начать игру заново, приобрести жильё намного раньше, а на консолях появятся новые настройки.
Что добавят в ближайших патчах в Dragon's Dogma 2
- Возможность начать новую игру при уже начатом прохождении.
- Квест, позволяющий приобрести жилище, можно будет пройти намного раньше.
- Количество предметов «Искусство метаморфозы» в инвентаре поднимут до 99.
- На консолях PS5 и Xbox Series добавят возможность отключить размытие, трассировку лучей и ограничить частоту кадров до 30.
- На ПК улучшат качество технологии DLSS и устранят ошибку с некачественными моделями персонажей.
- Другие улучшения и исправления.
Dragon's Dogma 2 вышла 23 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Ролевая игра стартовала с отрицательных отзывов в Steam из-за обилия микротранзакций, отсутствия некоторых базовых опций и проблем с оптимизацией. Сейчас проект рекомендуют 52% — обзоры перешли в категорию «Смешанные».
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