Авторы Dragon's Dogma 2 раскрыли детали ближайших патчей

Издательство Capcom поделилось планами на грядущие патчи для Dragon's Dogma 2. Разработчики экшена рассказали, каких изменений стоит ждать игрокам в ближайшее время.

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Авторы прислушались к просьбам геймеров — геймеры смогут начать игру заново, приобрести жильё намного раньше, а на консолях появятся новые настройки.

Что добавят в ближайших патчах в Dragon's Dogma 2

Возможность начать новую игру при уже начатом прохождении.

Квест, позволяющий приобрести жилище, можно будет пройти намного раньше.

Количество предметов «Искусство метаморфозы» в инвентаре поднимут до 99.

На консолях PS5 и Xbox Series добавят возможность отключить размытие, трассировку лучей и ограничить частоту кадров до 30.

На ПК улучшат качество технологии DLSS и устранят ошибку с некачественными моделями персонажей.

Другие улучшения и исправления.

Dragon's Dogma 2 вышла 23 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Ролевая игра стартовала с отрицательных отзывов в Steam из-за обилия микротранзакций, отсутствия некоторых базовых опций и проблем с оптимизацией. Сейчас проект рекомендуют 52% — обзоры перешли в категорию «Смешанные».