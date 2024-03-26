i3-14100F и i5-2400F стоят одинаково. Но не сделайте ошибки

На YouTube-канале RandomGaminginHD в одном из выпусков протестировали сборки с i5-12400F и i3-14100F. Какой из процессоров лучше купить?

В Cinebench R23 в однопоточном режиме лучше из двух процессоров оказался i3-14100F, а во многопоточном — i5-12400F. В DaVinci лидировал i5.

Что касается игр, то оба процессора в них работали вместе с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, видеокартой RTX 4070.

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с ультра-пресетом. Средняя частота кадров с i3-14100F составила 128 к/с, с i5-12400F — 139 к/с.

В игре Kingdom Come Deliverance в 1080p с пресетом Ultra High, текстурами HD средний FPS составлял 66 (i3) и 74 (i5).

Starfield шла на высоких настройках графики в 1080р. Средняя производительность в этой игре равнялась 64 к/с (i3-14100F) и 74 к/с (i5-12400F).

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

Игра AC Valhalla запускалась в 1080p с пресетом Ultra High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 148 к/с (i3) и 153 к/с (i5).

В Forza Horizon 5 в разрешении Full HD с ультра-пресетом средний FPS находился в районе 154 (i3-14100F) и 159 (i5-12400F).

Вывод

Процессор i3-14100F неплохо справляется со своими задачами, но его нет смысла покупать вместо i5-2400F. Последний будет лучшим выбором для недорогих сборок.