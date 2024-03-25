Астарион из Baldur's Gate 3 изначально был другой расы

Глава Larian Свен Винке во время выступления на выставке разработчиков GDC 2024 поделился любопытными деталями Baldur's Gate 3, которые не озвучивались ранее.

© Чемпионат.com

Так, любимчик геймеров Астарион изначально был не высшим эльфом, а тифлингом. Винке даже показал, как выглядит персонаж другой расы. В итоге авторы решили сделать из него эльфа.

© Larian

Ещё стало известно, что Larian рассматривала идею с несколькими рассказчиками вместо одного. После парочки тестов команда поняла, что такой подход не совмещается с концепцией тайтла. Также это было дорого.

Тогда мы поняли, что с таким подходом этот процесс стал бы невероятно дорогим. Но мы сказали, что, знаете, вероятно, ничего не получится. Мы уже тогда планировали поработать с Мэттью Мерсером.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.