Dragon's Dogma 2 стала самой популярной одиночной игрой Capcom в Steam

Пару дней назад состоялся релиз фэнтезийной ролевой игры Dragon's Dogma 2. На вторые сутки после выхода онлайн тайтла в Steam превысил 227 тысяч человек — теперь это самая популярная одиночная игра Capcom на площадке.

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Число одновременных пользователей превышает рекорды всех частей Devil May Cry и Resident Evil (включая ремейки). Высока вероятность, что до конца дня число игроков в Dragon's Dogma 2 вырастет ещё больше.

Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места. Второй фишкой выступают компаньоны (Пешки) главного героя, которые сопровождают его на протяжении всей игры.

Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PS5 и Xbxo Series.