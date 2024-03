Названы самые успешные игры Steam в феврале

Компания Valve опубликовала список самых успешных игр Steam в феврале. В подборку попали те проекты, которые вышли в прошедшем месяце и оказались наиболее популярными.

© Чемпионат.com

В перечне есть кооперативный шутер Helldivers 2, дьяблоид Last Epoch, выживач Sons Of The Forest, коллекция ремастеров трёх классических частей Tomb Raider, хайповый рогалик Balatro, стратегия Terminator: Dark Fate — Defiance, ремейк и множество других тайтлов.

Другие игры из подборки

Myth of Empires

Pacific Drive

Smalland: Survive the Wilds

Suicide Squad: Kill The Justice League

Deep Rock Galactic: Survivor

Banishers: Ghosts of New Eden

Supermarket Simulator

Nightingale

Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost

С полным списком можно ознакомиться на официальной странице в Steam.