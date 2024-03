Хоррор Still Wakes the Deep авторов Bloodlines 2 выйдет в июн

Авторы Still Wakes the Deep выпустили трейлер с датой релиза. В нём можно увидеть игровой процесс хоррора, а лично погрузиться в пучину кошмаров на тонущей буровой платформе получится 18 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

© Скриншот

Разработчиками выступила студия The Chinese Room, которая позднее в этом году выпустит Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Страница Still Wakes the Deep в Steam доступна для российских игроков, а пройти хоррор получится с русским текстовым переводом. Авторы обещают создать «симфонию из действия, тревоги, эмоций и восторга».

События Still Wakes the Deep развернутся в 1975 году. Нефтяная платформа у берегов Шотландии терпит катастрофу, а игрокам необходимо успеть спасти команду и не дать сооружению рухнуть. Придётся противостоять потусторонним ужасам, не имея оружия или особых способностей.

Ознакомиться с геймплейным роликом Still Wakes the Deep можно в отдельной новости. Ранее авторы уже рассказывали про создание мира игры и детали о разработке.