Почему PlayStation 5 Pro будет тяжело продавать?

На в Сети появилась информация, что Sony собирается выпустить обновленную версию PlayStation 5, причем гораздо раньше предполагаемого срока. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему это может быть не самым выгодным шагом и с какими проблемами столкнется PS5 Pro.

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Неизбежная утечка технической документации Sony подтвердила давний слух — компания действительно готовит Pro-версию PlayStation 5. Платформа под кодовым названием Trinity, скорее всего, повторит стратегию PS4 Pro предыдущего поколения и получит повышенные характеристики GPU.

Анализ технических параметров стоит предоставить экспертам. Аналитиков по индустрии и обычных геймеров больше заинтересовала предварительное окно релиза платформы — новогодние каникулы 2024 года. Значительно раньше, чем думало большинство специалистов. Потенциально это вынудит PS5 Pro состязаться с аналогичным апгрейдом Xbox Series X от Microsoft.

Однако проблема не только в конкуренции. Дело в том, что на PlayStation 5 вышло не так уж много игр, которые действительно нагружают мощности системы на сто процентов. На этом фоне теоретические преимущества PS5 Pro выглядят не так привлекательно, как могли бы. Многие думали, что Sony выпустит обновленную консоль ближе к релизу GTA 6, но она появится в магазинах задолго до самого блокбастера.

Конечно, не факт, что это помешает компании привязать новую консоль к проекту Rockstar при помощи бандла, но до тех пор PS5 Pro будет тяжело оправдать свое существование другими аргументами. Продавать новое устройство под лозунгом «купите его на будущее для GTA 6» — сомнительная рекламная стратегия. Другими словами, Sony предстоит объяснить, почему аудитории стоит перейти на более дорогую версию той же платформы без каких-то конкретных ориентиров.

PS4 Pro в свое время повезло, потому что тогда Sony могла продавать консоль под предлогом поддержки разрешения 4К. Доля Pro составила примерно 15% от итоговых продаж PS4 — не так много, но вполне приемлемо. А вот на поколение PS5 не пришлось никаких крупных технических революций в сфере экранов, и Sony не планирует выпускать блокбастеры в 2024 году. Производитель попадает в неловкое положение. Максимум, что PS5 Pro может предложить на момент релиза — это чуть более красивую графику и повышенную частоту кадров в некоторых играх.

Для некоторых отраслей IT-индустрии это не большая проблема: например, ежегодный выход новых моделей смартфонов стал нормой. Но если говорить об игровых платформах, то в сознании массового потребителя консоли все еще считаются устройством, не нуждающимся в обновлении. Геймеры рассчитывают, что новенькая консоль без проблем прослужит определенный срок, прежде чем выйдет новое поколение. И PS5 Pro не сможет избежать скептического отношения.

Нет ничего плохого в том, что новинка может стать довольно нишевым продуктом. Проблема кроется в потенциальном риске для бренда: Sony может создать негативную репутацию «флагманской» платформы из-за того, что она не может предложить ничего весомого.