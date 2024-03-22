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Как минимум шесть российских игр посетят выставку PAX East 2024

Российский издатель HeroCraft PC объявил, что как минимум шесть российских игр посетят выставку PAX East 2024. Мероприятие уже стартовало и будет проходить в бостонском конференц-центре вплоть до 25 марта.

Как минимум шесть российских игр посетят выставку PAX East 2024
© Чемпионат.com

Какие российские проекты посетят PAX East 2024

  1. Union of Gnomes — карточный рогалик.
  2. Deck of Souls — карточный солс-роуг-лайк.
  3. Lord Ambermaze — пошаговое приключение, вдохновлённое серией «Зельда».
  4. Revival: Recolonization — 4X-стратегия с акцентом на терраформинге.
  5. Heart Abyss — брутальный экшен в сеттинге альтернативной феодальной Японии.
  6. Anvil Saga — симулятор средневекового кузнеца.

Ко всему прочему, Lord Ambermaze получила в Steam новую демоверсию. В неё игроков ждёт первый биом, шесть разных противников, тайники, секреты, а также битва с боссом.

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