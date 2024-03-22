Российская игра про монахиню Indika выйдет в мае

В рамках презентации Future Games Show, основанная в Москве студия Odd Meter выпустила новый трейлер, в котором объявила дату выхода готовящейся игры Indika. Проект выйдет сразу на нескольких платформах уже 8 мая.

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Indika — это приключенческая игра, в которой молодая монахиня бежит из монастыря в поисках приключений «по сюрреалистическим пейзажам России» XIX века.

«Во время всего путешествия Индики преобладающими темами будут религия и власть, а по пути героине предстоит ответить на множество вопросов. Направляйте ее и помогите найти все ответы, прежде чем она сможет закончить свою судьбоносную одиссею», — гласит описание игры.

На данный момент предзаказать Indika невозможно. Однако страницы проекта уже доступны в цифровых магазинах, где Indika можно добавить в список желаемого. Кроме того, на странице проекта в Steam доступна бесплатная демо-версия. Игра, над созданием которой разработчики трудились более пяти лет, будет доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S с 8 мая.